Министр культуры приехала в Псковскую область с рабочим визитом

По приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Псков с рабочим визитом 14 октября приехала министр культуры России Ольга Любимова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Она планирует посетить ключевые объекты культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор и Печор.

В частности, в Пскове Ольга Любимова осмотрит Покровскую башню и Варлаамовский угол, а также возложит цветы к памятнику известного реставратора и искусствоведа Савве Ямщикову, который был открыт в регионе несколько дней назад.

Также министр культуры посетит Псковскую областную универсальную научную библиотеку, в которой завершилась масштабная реконструкция и поговорит с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина о перспективах передачи учреждения на федеральный уровень. Кроме того, Ольга Любимова примет участие в открытии выставки современной иконописи во Дворе Постникова.

На рабочей встрече с Михаилом Ведерниковым министр культуры обсудит перспективы развития взаимодействия региона с министерством и особенности реализации национального проекта «Культура».