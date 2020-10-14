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Политика / Власть

Министр культуры приехала в Псковскую область с рабочим визитом

14 октября 2020 года, 09:44

По приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Псков с рабочим визитом 14 октября приехала министр культуры России Ольга Любимова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Она планирует посетить ключевые объекты культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор и Печор.

Министр культуры приехала в Псковскую область с рабочим визитом
Ольга Любимова
Фото с сайта Министерства культуры РФ

В частности, в Пскове Ольга Любимова осмотрит Покровскую башню и Варлаамовский угол, а также возложит цветы к памятнику известного реставратора и искусствоведа Савве Ямщикову, который был открыт в регионе несколько дней назад.

Также министр культуры посетит Псковскую областную универсальную научную библиотеку, в которой завершилась масштабная реконструкция и поговорит с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина о перспективах передачи учреждения на федеральный уровень. Кроме того, Ольга Любимова примет участие в открытии выставки современной иконописи во Дворе Постникова.

На рабочей встрече с Михаилом Ведерниковым министр культуры обсудит перспективы развития взаимодействия региона с министерством и особенности реализации национального проекта «Культура».

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