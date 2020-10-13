Лепнину из дома в усадьбе Волышово сняли, чтобы сохранить

В барском доме в усадьбе Строгановых в Волышово в Порховском районе сняли, чтобы сохранить, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первоочередные противоаварийные работы проводятся силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия» на средства регионального бюджета. «Во избежание рисков обрушения, мастера демонтировали лепные потолочные украшения с 1 этажа. Лепнина бережно собрана и транспортирована на сохранение в Порхов», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что в ближайшее время в усадебном доме начнётся возведение временной кровли.

Вокруг исторических зданий уже возведено ограждение, поскольку сейчас находится в них небезопасно. Работы профинансировало Росимущество.

«Усадьба Волышово - уникальный историко-архитектурный ансамбль XVIII века. Графская усадьба, настоящая жемчужина огромной строгановской империи, находится в Порховском районе. Несколько лет назад произошел пожар, который превратил усадьбу в руины», - напомнил Михаил Ведерников.