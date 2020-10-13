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Культура / Наследие

Лепнину из дома в усадьбе Волышово сняли, чтобы сохранить

13 октября 2020 года, 09:12

В барском доме в усадьбе Строгановых в Волышово в Порховском районе сняли, чтобы сохранить, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Лепнину из дома в усадьбе Волышово сняли, чтобы сохранить

Фото из Instagram губернатора

Первоочередные противоаварийные работы проводятся силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия» на средства регионального бюджета. «Во избежание рисков обрушения, мастера демонтировали лепные потолочные украшения с 1 этажа. Лепнина бережно собрана и транспортирована на сохранение в Порхов», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что в ближайшее время в усадебном доме начнётся возведение временной кровли.

Вокруг исторических зданий уже возведено ограждение, поскольку сейчас находится в них небезопасно. Работы профинансировало Росимущество.

«Усадьба Волышово - уникальный историко-архитектурный ансамбль XVIII века. Графская усадьба, настоящая жемчужина огромной строгановской империи, находится в Порховском районе. Несколько лет назад произошел пожар, который превратил усадьбу в руины», - напомнил Михаил Ведерников.

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