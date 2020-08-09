Консервация усадьбы в Волышово завершится осенью

Осенью будут завершены работы по консервации усадьбы графа Строганова в Волышово в Порховском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram. В частности, в усадьбе обновят кровлю, закроют окна и входы, территория будет ограждена.

«Учитывая состояние объекта, эти меры защитят не только сам памятник, но и тех, кто в настоящий момент бесконтрольно пытается посещать аварийную усадьбу», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие комплекса будет зависеть от федерального центра, в целом на реконструкцию нужно более 6,5 млрд рублей. «Конечно, это задача не регионального, а всероссийского масштаба, - констатировал Михаил Ведерников. - А мы со своей стороны будем готовы принять участие в разработке концепции использования объекта при появлении потенциального инвестора».