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Культура / Наследие

Консервация усадьбы в Волышово завершится осенью

9 августа 2020 года, 09:03

Осенью будут завершены работы по консервации усадьбы графа Строганова в Волышово в Порховском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram. В частности, в усадьбе обновят кровлю, закроют окна и входы, территория будет ограждена.

Консервация усадьбы в Волышово завершится осенью

Фото газеты

«Учитывая состояние объекта, эти меры защитят не только сам памятник, но и тех, кто в настоящий момент бесконтрольно пытается посещать аварийную усадьбу», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие комплекса будет зависеть от федерального центра, в целом на реконструкцию нужно более 6,5 млрд рублей. «Конечно, это задача не регионального, а всероссийского масштаба, - констатировал Михаил Ведерников. - А мы со своей стороны будем готовы принять участие в разработке концепции использования объекта при появлении потенциального инвестора».

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