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Культура / Театр

В январе 2021 года Псковский театр объединится с петербургской «Александринкой»

12 октября 2020 года, 12:15

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина объединится с петербургским Александринским театром в январе 2021 года. Об этом рассказал кинорежиссер и художественный руководитель псковского театра Дмитрий Месхиев в интервью «Российской газете».

В январе 2021 года Псковский театр объединится с петербургской «Александринкой»

Фото Псковского агентства информации

«Ждем изменения нашего статуса. Все идет к тому, что мы станем частью Национального драматического театра России. Произойдет это, надеемся, в январе 2021 года. Тогда, вероятно, будем пересматривать свои репертуарные планы. Уже есть идеи о совместных проектах», - поделился Дмитрий Месхиев.

За объединение выступает весь коллектив псковского театра. По словам актеров, присоединение увеличит финансирование и зарплаты сотрудников, предоставит совсем иные возможности для гастролей и участия в фестивалях. 

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