Анализы не подтвердили версию с отравлением школьников в Великих Луках

«Уже сейчас готов экспресс-анализ. Отравление не подтвердилось. Будут сделаны более глубокие исследования», - заявил в социальных сетях депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, комментируя происшествие в великолукской школе № 7. 5 октября там во время торжественной линейки 13 школьников почувствовали недомогание и были госпитализированы.

Парламентарий добавил, что в Великих Луках под руководством главы города уже создана рабочая группа по установлению причин происшествия. Состоялось ее первое заседание. Он напомнил, что обстоятельства случившегося выясняют также правоохранительные органы. Помощь псковским экспертам окажут криминалисты центрального аппарата СК России.

Александр Козловский заверил, что руководство школы № 7 находится в постоянном контакте с родителями школьников, на особом контроле эту ситуацию держат губернатор, глава города и детский омбудсмен Псковской области.