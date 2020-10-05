Криминалисты центрального аппарата СК РФ расследуют происшествие с детьми в Великих Луках

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России направлены в Псковскую область для оказания практической помощи и установления всех обстоятельств происшествия с детьми в Великих Луках. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

5 октября во время линейки в школе № 7 Великих Лук 13 школьников из разных классов почувствовали недомогание и были доставлены в Великолукскую детскую городскую больницу.

В настоящее время следователи и прокуратура выясняют обстоятельства случившегося. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял вопрос под личный контроль.