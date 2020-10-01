Пять эскизов логотипа фестиваля «День скобаря» поступили на конкурс

Пять эскизов поступили на конкурс на лучший логотип фестиваля «День скобаря». Об этом «Псковской правде» заведующая отделом декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества Марина Михайлова. Авторами эскизов стали художник по металлу Тимофей Силич, архитектор, реставратор Сергей Михайлов, начинающий графический дизайнер Наталья Головкова.

Конкурс на лучший логотип фестиваля «День скобаря» продолжается. Поучаствовать может каждый. Работы принимаются до 1 июля 2021 года.

Согласно условиям, логотип должен отражать содержание, уникальность и фирменный стиль фестиваля псковских кузнецов. Материалы на конкурс в форматах *jpg или *png в черно-белом и цветном решении с описанием авторской трактовки значения его символов принимаются до 1 июля 2021 года года.

Присылать работы можно на email: nartvor@ocntpskov.ru или remeslo@ocntpskov.ru с пометкой «Конкурс логотип «День скобаря». Жюри, в состав которого вошли псковские кузнецы, художники и искусствоведы, будет оценивать оригинальность и выразительность графического решения, лаконичность логотипа, художественный уровень выполнения работы, технологичность, простоту тиражирования в различных материалах и техниках.

Каждый участник может представить на конкурс не более трех работ, отвечающих предъявляемым требованиям. Авторы всех представленных на конкурс работ будут отмечены дипломами и памятными сувенирами. Победитель конкурса награждается специальным дипломом и призом от организаторов фестиваля, а также указывается при изготовлении информационной продукции фестиваля.