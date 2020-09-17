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Культура / Наследие

Псковский митрополит Тихон назначен заместителем Патриарха Кирилла

17 сентября 2020 года, 11:41

Глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон назначен заместителем председателя оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Возглавляет оргкомитет Святейший Патриарх Кирилл, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской Епархии.

Псковский митрополит Тихон назначен заместителем Патриарха Кирилла

Фото Псковской епархии

Заместителем председателя оргкомитета митрополит Тихон был назначен по решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Праздничные мероприятия в честь 800-летия князя Александра Невского запланированы на 12 сентября 2021 года, в день, посвященный воспоминанию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Главной площадкой для проведения торжеств станет Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.

В Псковской области к 800-летию князя Александра Невского планировалось открыть музейный комплекс на берегу Чудского озера. Там будет размещена диорама «Ледовое побоище». Сроки открытия музея сдвинулись из-за пандемии коронавируса. 

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