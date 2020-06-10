Ледовое побоище: эффект присутствия

В Гдовском районе Псковской области, на берегу Чудского озера в деревне Самолва, будет создан уникальный музей, посвященный Ледовому побоищу. Его центральным объектом станет диорама, воссоздающая битву русской дружины с тевтонскими рыцарями в 1242 году. О работе над полотном, а также о том, каким будет музей, «Псковской правде» рассказал Олег Титберия, - руководитель проекта, председатель правления АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа», руководитель Общественного фонда «Братский корпус Николая Чудотворца». На сегодняшний день под строительство музея был приобретен участок земли вблизи исторического места сражения и практически готов главный экспонат музея — диорама «Ледовое побоище». Создателем полотна стал главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов. Работа над диорамой велась с 2008 года. А в 2018 году полотно было впервые представлено широкой публике в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.

Масштабная работа завершена

- Идея создать диораму появилась более 10 лет назад. Свою работу художник начинал с небольших набросков, эскизов. Потом все было перенесено на единое полотно высотой 4 метра и длиной 15. Два года оно демонстрировалось в артиллерийском музее, где Евгений Емельянов продолжал работу над ним. В настоящее время диорама уже покинула здание музея. Само полотно дописано — предстоит еще дорабатывать макетную часть, - рассказывает Олег Титберия.

Для крепления диорамы и последующей транспортировки экспоната была изготовлена сложная инженерная конструкция. После снятия полотна с дугообразного подрамника диорама наматывается на специальный вал, а тот в свою очередь, укладывается в специальный корпус. - Наш объект, с конструктивной точки зрения, - совершенно нестандартный продукт, - подчеркнул собеседник «Псковской правды». На псковскую землю экспонат будет доставлен, как только будет готово здание музея. На территории, выбранной под строительство этого объекта, уже проведены геологические работы. Также состоялся конкурс на проект здания, в котором приняли участие около 10 архитектурных компаний Санкт-Петербурга. - Недавно были подведены итоги, - поделился руководитель проекта, - и принято решение с одной из компаний продолжить работу.

Эстетично и грамотно



До проведения всех экспертиз говорить о том, каким будет здание музея рано. Но наш собеседник отметил, что «музей точно будет не одноэтажным, но в то же время он и не будет высотным»: - Берег Чудского озера - достаточно равнинное место и удивлять современной сумасшедшей архитектурой не хотелось бы. Важен реальный рельеф, который существовал, важно понимание уникальности этого места. Поэтому новый объект не будет противоречить рельефу. Мы хотим, чтоб это было исторично, художественно, эстетично.

Центром экспозиции станет диорама Ледового побоища: масштабное живописное полотно и его трехмерное продолжение - бутафорский снег и лед, фигуры рыцарей и русских воинов, кусты и камни. Другие залы музея будут наполняться живописными полотнами, отражающими русское воинство XIII века. В том числе, будут представлены и эскизы Евгения Емельянова к диораме, а также работы других современных художников, которые занимаются эпохой средневековья. Это живописцы представят зрителям современный взгляд на события прошлого. В других залах планируется разместить макеты вооружения, обмундирования русских воинов и тевтонских рыцарей. Часть таких экспонатов будет заказываться у реконструкторов, людей, которые воссоздают предметы быта, оружие, доспехи. К радости юных посетителей музея — все эти вещи можно будет не только смотреть, но и трогать руками.

- У нас есть друзья партнеры в деревне Самолва, которые нам помогают решать многие организационные вопросы. С Гдовской администрацией налажен хороший контакт и взаимопонимание. Также мы консультируемся с историками, рассматриваем различные трактовки самого события. Каждая научная идея имеет право на существование. Конечно, для нас и для всех историков основой изучения места Ледового побоища является экспедиция Георгия Караева, которая проводилась в Желченском заливе на рубеже 1950-1960 годов. Но многие вещи тогда невозможно было узнать чисто технически. Надеемся, что современное оборудование позволит продолжать делать открытия, уточнять какие-то детали и факты, - отмечает Олег Титберия. В СМИ не раз анонсировалось, что музей будет открыт уже в 2021 году - к 800-летию Александра Невского, однако пандемия коронавируса, к сожалению, внесла свои коррективы в эти планы. - Мы уже не можем уверенно говорить о том, что в следующем году музей будет открыт. Но проект не закрывается. Мы работаем и обязательно доведем начатое до конца, - уверен наш собеседник.