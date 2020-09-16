Заболевшая коронавирусом педагог из Бежаниц не контактировала с учениками

Преподаватель театрального класса Бежаницкой детской школы искусств Ирина Яковлева, заболевшая коронавирусом, не контактировала с учениками. Об этом газете «Псковская правда» сообщила старший методист школы искусств Марина Васильева.

Она пояснила, что Ирина Яковлева заболела в начале сентября, а учебный год в школе искусств начался с 15 числа. «У нас дети только пошли, все необходимые меры мы соблюдаем: на входе измеряем температуру, обрабатываем руки, преподаватели - в масках», - отметила старший методист.

По её словам, заразившийся коронавирусом педагог контактировала только с одним из заместителей директора школы, который теперь находится на карантине.

Ирина Яковлева проходит лечение от коронавируса в COVID-центре в Пскове. Женщина предполагает, что заразиться могла от родственников из Санкт-Петербурга. При этом около недели она не обращалась к врачу и занималась самолечением.

Ранее также стало известно о заражении сотрудника школы №16 города Великие Луки. Установлено, что он также не имел контакта с учениками.