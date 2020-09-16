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Общество / Здоровье

Педагог из Бежаниц пожаловалась на отсутствие мыла в COVID-центре

16 сентября 2020 года, 10:49

Преподаватель театрального класса Бежаницкой детской школы искусств Ирина Яковлева, которая проходит лечение от коронавируса, пожаловалась на отсутствие дезинфицирующих средств в палате и санузле COVID-центра в Пскове, пишет Псковское агентство информации.

Педагог из Бежаниц пожаловалась на отсутствие мыла в COVID-центре
Ирина Яковлева

В больницу Ирина Яковлева попала только на этой неделе, до этого, с 4 сентября, она занималась самолечением: принимала парацетамол и аскорбиновую кислоту, «Антигриппин». «Мне становилось только хуже, начались сильные головокружения. К тому же я и вся моя семья - дочка с мужем и мои внуки 5 лет и 9 месяцев - потеряли обоняние. Родные приехали ко мне из Санкт-Петербурга, и, скорее всего, они и привезли коронавирус с собой, - предположила Ирина Яковлева. - У самого маленького моего внука поднялась температура, он отказался от маминого молока. Тут мы почувствовали неладное и срочно вызвали скорую помощь. Приехала очень хорошая врач, насколько я помню, ее звали Татьяна Михайловна, которая взяла на себя ответственность и стала действовать, поняв всю серьёзность ситуации».

Бежаницкий врач скорой помощи выявила у педагога проблему с легкими. «Кашель начался только на четвёртый день моего заболевания, но на седьмой день лёгкие уже «дали о себе знать». Всё развивалось очень стремительно. После рентгена, который показал пневмонию, из Бежаниц меня доставили в ковид-центр в Пскове», - рассказала пациентка.

16 сентября у неё подтвердился коронавирус. «Все специалисты отнеслись ко мне очень внимательно и со всей серьёзностью. Моя врач ещё до результатов теста уверенно сказала: «Лечим вас от ковида», и оказалась права», - отметила Ирина Яковлева.

Она добавила, что родным, которые остались в Бежаницах тесты на коронавирус пока не делали. Женщина надеется, что после того, как заболевание подтвердилось у неё, анализы возьмут и у семьи.

«Болезнь тяжелая, она существует, кто бы что ни говорил», - подчеркнула Ирина Яковлева.

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