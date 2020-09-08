У работника школы в Великих Луках подтвердился коронавирус

В одной из школ Великих Лук у сотрудника подтвердился коронавирус. Об этом пишет газета «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

Он заверил, что заражённый не связан с педагогической деятельностью и не контактировал с детьми. Более того, этот сотрудник образовательного учреждения носил маску и соблюдал все санитарные требования.

Александр Нестерук подчеркнул, что школу закрывать на карантин не будут.

Ранее власти Великих Лук опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о заражении коронавирусом нескольких педагогов.