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Общество / Образование

У работника школы в Великих Луках подтвердился коронавирус

8 сентября 2020 года, 17:27

В одной из школ Великих Лук у сотрудника подтвердился коронавирус. Об этом пишет газета «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

Он заверил, что заражённый не связан с педагогической деятельностью и не контактировал с детьми. Более того, этот сотрудник образовательного учреждения носил маску и соблюдал все санитарные требования.

Александр Нестерук подчеркнул, что школу закрывать на карантин не будут.

Ранее власти Великих Лук опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о заражении коронавирусом нескольких педагогов. 

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