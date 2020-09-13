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Происшествия / Правосудие

Губернатор: Дело об убийстве пса Пифа в Невельском районе будет доведено до суда

13 сентября 2020 года, 12:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уверен, что расследование дела об убийстве пса Пифа в деревне Сигово Невельского района пройдёт в рамках закона и будет доведено до суда. Об этом он заявил в своём еженедельно видеообращении к жителям региона, которое размещено в Instagram.

Губернатор: Дело об убийстве пса Пифа в Невельском районе будет доведено до суда
Пёс Пиф

Уголовное дело по факту убийства пса заведено по статье «Жестокое обращение с животными». Михаил Ведерников подчеркнул, что поскольку в российском законодательстве имеется такая статья, то она должна работать.

Губернатор отметил, что жестокое отношение к животным должно пресекаться и наказываться. «Иначе собак так и будут убивать, обливать гудроном и сбрасывать с балконов, а те, кто это делают будут уходить от ответственности», - сказал он.

Пиф был убит в июле этого года. Пса привезла семья из Москвы, которая приехала в Сигово на свою дачу. Зарезал Пифа проживавший по соседству мужчина. 

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