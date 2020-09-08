Уголовное дело заведено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе

Возбуждено уголовное дело по факту убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. Дело заведено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона поблагодарил руководство областных УМВД России и прокуратуры за профессиональную и принципиальную позицию.

«Уверен, что расследование уголовного дела будет проходить в рамках действующего законодательства, а само дело будет доведено до суда. Такие преступления не должны и не будут оставаться безнаказанными. С контроля не снимаем», - заключил губернатор.

Пёс Пиф принадлежал московским дачникам, которые приезжают в деревню с 2006 года 2-3 раза в год. С собой семья берёт питомцев: двух йорков и двух метисов. Одного из метисов — пса Пифа, 25 июля зарезал сосед дачников. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, Невельская межрайонная прокуратура это решение поддержала.