Суд восстановил кандидата от ЛДПР на выборах главы Себежского района

Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антона Минакова.

Жириновец пояснил, что из двух вариантов, - отмене и переносе выборов или же отмене досрочного голосования, - псковские партийцы после консультаций с федеральным руководством выбрали второй.

Таким образом, теперь на должность главы Себежского района претендуют три кандидата: действующий глава, выдвинутый «Единой Россией» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

Ранее сообщалось, что по данным на 11 сентября на выборах главы Себежского района досрочно проголосовали 9,78% избирателей или 1421 человек.