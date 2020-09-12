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Политика / Выборы

Суд восстановил кандидата от ЛДПР на выборах главы Себежского района

12 сентября 2020 года, 13:00

Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антона Минакова.

Жириновец пояснил, что из двух вариантов, - отмене и переносе выборов или же отмене досрочного голосования, - псковские партийцы после консультаций с федеральным руководством выбрали второй.

Таким образом, теперь на должность главы Себежского района претендуют три кандидата: действующий глава, выдвинутый «Единой Россией» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

Ранее сообщалось, что по данным на 11 сентября  на выборах главы Себежского района  досрочно проголосовали 9,78% избирателей или 1421 человек. 

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