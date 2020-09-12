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Политика / Выборы

10% избирателей досрочно проголосовали на выборах главы Себежского района

12 сентября 2020 года, 11:32

9,78% досрочно проголосовали на выборах главы Себежского района по данным на 11 сентября. Как сообщает со ссылкой на избирательную комиссию Псковской области Псковское агентство информации, это 1421 избиратель.

На пост главы района действующий руководитель муниципалитета Леонид Курсенков («Единая Россия») и руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов.

Всего в Псковской области на муниципальных выборах по информации на 11 сентября проголосовали 37663 избирателей. Голосование завершится 13 сентября в 20:00.

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