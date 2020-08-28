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Общество

Работа батутов разрешена в Псковской области при условии дезинфекции каждые два часа

28 августа 2020 года, 23:36

Работа батутов разрешена в Псковской области при условии дезинфекции контактных поверхностей каждые два часа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по противодействию распространению COVID-19 внесены новые изменения.

Так, основные ограничительные меры продлены до 30 сентября.  Но ряд организаций возобновят свою деятельность. Речь идет о детских развлекательных центрах и игровых комнатах, в том числе, расположенных в торговых центрах. Они возобновят работу с соблюдением всех санитарных требований.

Работа надувных батутов разрешается при условии ограниченного доступа посетителей — на каждого ребенка должно быть не менее 5 кв.м. игровой площади. Также владельцы аттракционов должны регулярно дезинфицировать контактные поверхности и обрабатывать антисептиком руки клиентов.

Также внесены изменения в организацию работы социальных учреждений стационарного типа. С учреждений, где проживает менее 50 человек, закрытый режим будет снят.

В то же время в указ добавлена рекомендация при отсутствии необходимости воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

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