Концепции благоустройства двух скверов в центре Пскова разработают в этом году

В этом году будут разработаны концепции развития двух скверов в центре Пскова — у кинотеатра «Октябрь» и на пересечении улиц Советской и Рижского проспекта (возле магазина «Стекляшка»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работа будет проводиться в рамках проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

В рамках этого проекта уже проводится благоустройство сквера имени 60-летия Октября в Пскове. Там уже выполнены все плоскостные работы: проведены инженерные работы, уложена тротуарная плитка. Сквер готов для установки малых архитектурных форм. Его открытие запланировано на 29 августа.