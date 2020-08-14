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Общество / Коммуналка

Концепции благоустройства двух скверов в центре Пскова разработают в этом году

14 августа 2020 года, 17:56

В этом году будут разработаны концепции развития двух скверов в центре Пскова — у кинотеатра «Октябрь» и на пересечении улиц Советской и Рижского проспекта (возле магазина «Стекляшка»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Концепции благоустройства двух скверов в центре Пскова разработают в этом году

Работа будет проводиться в рамках проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

В рамках этого проекта уже проводится благоустройство сквера имени 60-летия Октября в Пскове. Там уже выполнены все плоскостные работы: проведены инженерные работы, уложена тротуарная плитка. Сквер готов для установки малых архитектурных форм. Его открытие запланировано на 29 августа.

Концепции благоустройства двух скверов в центре Пскова разработают в этом году
Сквер 60-летия Октября
Фото пресс-службы муниципалитета

Партнерами проекта являются Городская Дума города Резекне и Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Программа приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.

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