Древний город Ярослава Мудрого ищут археологи в Усвятском районе

Поиск древнего города Ярослава Мудрого «Въсвячь» ведёт в Усвятском районе археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии наук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Раскопки начались в прошлом году. Как пояснил руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии, кандидат исторических наук Иван Еремеев, задача этого года — найти деревянно-земляную древнерусскую крепость моложе первого летописного упоминания Усвят, то есть 1021 года.

В прошлом году на Юрьевых горах исследовали культурный слой XII-XIII веков. Там была обнаружена неукрепленная крепость, а под ней — языческий могильник. В этом сезоне удалось обнаружить христианский могильник (жальник), исследователи полагают, что он может быть частью городского некрополя XIII века. Кроме человеческих останков в захоронении были найдены крестик из розового овручского сланца, железное кресало, нож, стеклянные бусы и арабская монета, которая относится, вероятно, в более раннему культурному слою.

«Все находки говорят о том, что мы на правильном пути», — подчеркнул Иван Еремеев.

Раскопки ведутся по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвят: древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье».