Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Древний город Ярослава Мудрого ищут археологи в Усвятском районе

14 августа 2020 года, 15:47

Поиск древнего города Ярослава Мудрого «Въсвячь» ведёт в Усвятском районе археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии наук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Древний город Ярослава Мудрого ищут археологи в Усвятском районе

Фото сообщества Усвятская археологическая экспедиция в социальной сети «ВКонтакте»

Раскопки начались в прошлом году. Как пояснил руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии, кандидат исторических наук Иван Еремеев, задача этого года — найти деревянно-земляную древнерусскую крепость моложе первого летописного упоминания Усвят, то есть 1021 года.

В прошлом году на Юрьевых горах исследовали культурный слой XII-XIII веков. Там была обнаружена неукрепленная крепость, а под ней — языческий могильник. В этом сезоне удалось обнаружить христианский могильник (жальник), исследователи полагают, что он может быть частью городского некрополя XIII века. Кроме человеческих останков в захоронении были найдены крестик из розового овручского сланца, железное кресало, нож, стеклянные бусы и арабская монета, которая относится, вероятно, в более раннему культурному слою.

«Все находки говорят о том, что мы на правильном пути», — подчеркнул Иван Еремеев.

Раскопки ведутся по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвят: древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мастера устранили «вопиющие» недостатки и перенастроили орган в Печорах
Кузыченко: В режиме ограничений школы Пскова будут работать до 1 января
В Псковской области заработают кинотеатры и бассейны
Наличие масок у пассажиров псковских автобусов будут проверять ежедневно
Мероприятия до 30 человек в Псковской области можно будет проводить без согласований
До 59 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области
Штраф в 100 тысяч рублей заплатит псковский парк за запуск аттракционов
Ребёнок погиб в под колёсами автомобиля в Себежском районе
Инфляция в Псковской области в июне была ниже, чем в мае

Комментарии

Авторизация
No comments
Без драмы

Культура
7 августа 16:35

Без драмы

Псковские актеры выступают за присоединение к Александринскому театру
Руины превратились в музей

Культура
10 июля 11:01

Руины превратились в музей

Псковичей приглашают на экскурсии в башни Варлаамовского угла

Второй такой нет

Культура
9 июля 15:00

Второй такой нет

Музей истории Ледового побоища в Самолве переиздал ставшую библиографической редкостью книгу