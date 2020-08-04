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Общество / Мода

Стартовало голосование по выбору граффити для технических сооружений Пскова

4 августа 2020 года, 15:44

На сайте moydom.ru началось голосование по выбору макета граффити для нанесения на технические сооружения в Пскове. Голосование продлиться до 7 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Стартовало голосование по выбору граффити для технических сооружений Пскова
Одна из конкурсных работ

Для нанесения граффити определены 11 объектов на улицах Толстого, Алтаева, Байкова, Инженерной. На конкурс поступили 82 макета граффити: 3D-картины, вариации на псковскую тематику, абстракции, комиксы, мотивирующие граффити и так далее.

Автор, чья работа по итогам голосования займёт первое место, получит приз в 50 тыс. рублей, второе — 30 тыс. рублей, третье — 10 тыс. рублей. Три макета, которые наберут наибольшее количество голосов, будут нанесены на стены техсооружений.

Конкурс проводится в рамках фестиваля граффити и стрит-арт культуры «Плеск». Организатором выступает Центр социального проектирования и поддержки добровольчества «Команда 2018» при поддержке Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.  

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