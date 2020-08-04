Стартовало голосование по выбору граффити для технических сооружений Пскова

На сайте moydom.ru началось голосование по выбору макета граффити для нанесения на технические сооружения в Пскове. Голосование продлиться до 7 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Для нанесения граффити определены 11 объектов на улицах Толстого, Алтаева, Байкова, Инженерной. На конкурс поступили 82 макета граффити: 3D-картины, вариации на псковскую тематику, абстракции, комиксы, мотивирующие граффити и так далее.

Автор, чья работа по итогам голосования займёт первое место, получит приз в 50 тыс. рублей, второе — 30 тыс. рублей, третье — 10 тыс. рублей. Три макета, которые наберут наибольшее количество голосов, будут нанесены на стены техсооружений.

Конкурс проводится в рамках фестиваля граффити и стрит-арт культуры «Плеск». Организатором выступает Центр социального проектирования и поддержки добровольчества «Команда 2018» при поддержке Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.