Игорь Феоктистов возглавил санаторий «Хилово»

Игорь Феоктистов назначен директором санатория «Хилово» в Порховском районе. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова. Ранее Игорь Феоктистов работал начальником Псковского госпиталя для ветеранов войн.

Директором санатория он назначен на один год. Кандидатура прошла согласование в совете учредителей «Хилово» в лице областного совета профсоюзов, Федерации независимых профсоюзов России.

16 июля нового руководителя представят коллективу учреждения. Он посетит санаторий для знакомства с объектом, аппаратом управления и работниками учреждения.

Облсовпроф был не согласен с «определённым стилем управления и управленческими решениями» предыдущего директора санатория Александра Михайлова. В этой связи в начале июня его отстранили от работы.