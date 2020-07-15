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Происшествия / Преступление

28 тысяч рублей отдала великолучанка лже-целительнице

15 июля 2020 года, 12:19

28 тысяч рублей отдала жительница Великих Лук лже-целительнице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 14 июля в период с 12:00 до 13:00 в дом на улице Яна Арно к 86-летней женщине пришла незнакомка. Она сказала, что на пенсионерке есть порча и готова её снять. За это незнакомка попросила ей заплатить, сначала пенсионерка отдала тысячу рублей, а затем — ещё 27 тысяч.

После окончания «сеанса» «целительница» ушла, а пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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