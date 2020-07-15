Подготовлена программа празднования Дня города в Пскове

Подготовлена программа празднования 76-ой годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-ой годовщины первого упоминания о Пскове в летописи. Об этом сообщил на своей странице в Instagram заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

Он отметил, что ввиду мер принимаемых по недопущению распространения COVID-19 власти отказались от проведения массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов.

23 июля с 10:00 до 13:00 состоится акция «Мы помним! Мы гордимся!», в рамках которой состоится посещение и возложение цветок и венков к памятным знакам и массовых захоронениям воинов на территории Пскова.

С 13:00 до 15:30 на территории Довмонтова города Псковского кремля состоится церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова» в рамках программы «Велик и славен город Псков».