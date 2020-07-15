Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Подготовлена программа празднования Дня города в Пскове

15 июля 2020 года, 09:16

Подготовлена программа празднования 76-ой годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-ой годовщины первого упоминания о Пскове в летописи. Об этом сообщил на своей странице в  Instagram заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

Подготовлена программа празднования Дня города в Пскове

Фото из Instagram Александра Коновалова

Он отметил, что ввиду мер принимаемых по недопущению распространения COVID-19 власти отказались от проведения массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов.

23 июля с 10:00 до 13:00 состоится акция «Мы помним! Мы гордимся!», в рамках которой состоится посещение и возложение цветок и венков к памятным знакам и массовых захоронениям воинов на территории Пскова.

С 13:00 до 15:30 на территории Довмонтова города Псковского кремля состоится церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова» в рамках программы «Велик и славен город Псков».

Подготовлена программа празднования Дня города в Пскове

Фото Елены Лешкиной

В 16:00 у могилы Неизвестного солдата на площади Победы проведут литию по павшим воинам и торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов.

На 22:30 назначен праздничный фейерверк, главной площадкой которого будет набережная реки Великой.

«24 июля свои мероприятия проведёт Псковская Митрополия в честь Святой равноапостольной Княгини Ольги», - добавил Александр Коновалов.   

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

28 тысяч рублей отдала великолучанка лже-целительнице
В сентябре сдадут дома для переселенцев из аварийного жилья в Дновском и Великолукском районах
В Себеже будут судить гражданина Латвии, помогавшего украинцам незаконно пересекать границу
Два человека пострадали при столкновении трёх машин на дороге Новгород - Порхов
Михаил Ведерников рассказал о Герое Советского Союза из Порхова
В Псковской области приняты очередные послабления ограничительных мер
Псковские депутаты поддержали закон о праве жителей национальных парков приватизировать землю
Псковская и Новосокольническая межрайонные больницы вернутся к штатному режиму работы
Доплаты псковским медикам скорректируют

Комментарии

Авторизация
No comments
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят