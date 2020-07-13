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Политика / Выборы

65,5% голосов набрал Сергей Тарасик на выборах главы Печорского района

13 июля 2020 года, 09:10

На выборах главы Печорского района кандидат от «Единой России» Сергей Тарасик набрал 65,5% голосов. Его поддержали 2 тыс. 757 избирателей, пишет Псковское агентство информации.

65,5% голосов набрал Сергей Тарасик на выборах главы Печорского района

Фото Псковского агентства информации

На втором месте оказался коммунист Дмитрий Богатырёв, получивший 809 голосов или 19,22%.

7,01% (295 голосов) получил самовыдвиженец Виктор Мишин, 2,85% избирателей (120 голосов) поддержали представителя «Партии Роста» Игоря Романова. 111 голосов или 2,64% набрал кандидат от ЛДПР Алексей Марочкин.

Явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 26,96 %.

Подробнее о том, как проходило голосование читайте в новой публикации Псковского агентства информации «Выборы главы Печорского района: аномалии не случилось».

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