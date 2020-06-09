На 6-9 градусов теплее нормы будет в ближайшие дни в Псковской области

В ближайшие дни температура воздуха в Псковской области будет на 6-9 градусов выше нормы, сообщает Росгидромет. До 11 июня прогнозируется в дневные часы от 26 до 32 градусов тепла.

Жаркая погода будет практически во всех регионах Северо-Запада: в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях, в Республике Коми. Температура воздуха в этих регионах на 6-11 градусов превышает норму.

Причиной жары стал антициклон, под влиянием которого оказался Северо-Запад страны.