Онлайн-показ спектакль Омского театра «Мария» увидят сегодня псковичи

Спектакль главного режиссера театра Георгия Цхвиравы был номинирован на Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2016-2017 в пяти номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссера» – Георгий Цхвирава, «Женская роль» – Марина Бабошина, «Мужская роль второго плана» – Александр Гончарук, «Работа художника по свету» – Тарас Михалевский.

Пушкинский театр предлагает псковичам онлайн-показ спектакля Омского академического театра драмы «Мария». Как сообщили «Псковской правде» в театре, трансляция состоится в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

«Пьеса Исаака Бабеля «Мария» – нечастый гость на подмостках как в нашей стране, так и за рубежом. Мистерия с конкретными адресами: Миллионная, Невский, Мариинка, – город становится действующим лицом. Всё смешалось, закружилось в вихре: люди, судьбы, дома, мороз, снег… Чтобы разобраться в сегодняшнем дне надо чаще заглядывать в прошлое, что создатели спектакля и попытались сделать. Прошло сто лет… И что нам принесла эта революция?», - рассказали организаторы фестиваля.

Начало показа сегодня, 31 мая, в 19.00. Повтор — завтра, 1 июня, в 13.00.

Подробнее с онлайн-программой фестиваля можно познакомиться ЗДЕСЬ>>>