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Культура / Театр

Фестиваль как предчувствие

Организаторы Пушкинского фестиваля все-таки надеются провести его офлайн, а пока запланировали 22 онлайн-спектакля

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Светлана Синцова
19 мая 2020 года, 10:52
Фото: pushfest.ru
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Несмотря на пандемию коронавируса, XXVII Пушкинский театральный фестиваль состоится. Правда, пройдет он, как и многие события последних двух месяцев, в формате онлайн. В мае-июне Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина проводит онлайн-показ лучших постановок зарубежных и российских театров. А осенью, если эпидемиологическая обстановка улучшится, псковичей ждет продолжение фестиваля в реальном, офлайн-мире.

Мы надеемся, что Пушкинский фестиваль будет проходить не только онлайн. И со стороны псковских властей, и со стороны губернатора высказывалось пожелание, чтобы XXVII Пушкинский фестиваль не пропал. Мы тоже это поддерживаем. И если позволит эпидемиологическая обстановка, фестиваль пройдет осенью. Он конечно будет небольшим, но мы надеемся привезти хорошие спектакли.

Фестиваль как предчувствиеАндрей Пронин,
арт-директор Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина

Хорошие спектакли

Пока же организаторы фестиваля устраивают онлайн-показ 22 спектаклей, который начнется 20 мая и продолжится в течение двух с половиной недель. По словам Андрея Пронина, псковичи увидят спектакли, «которые так или иначе приехать в Псков бы не смогли».

- Это и какие-то архивные спектакли, которые уже не идут. И постановки, которые по своим габаритам не смогут встать на сцену Псковского театра. Надеемся, что это привлечет внимание и псковичей, и любителей театра во всей страны, потому что спектакли хорошие, - отметил он. - В том числе, там есть и спектакль великого Эймунтаса Някрошюса, ныне покойного, «Борис Годунов» (он был поставлен Някрошюсом в Национальном театре Литвы в 2014 году), раритетная запись «Тараса Бульбы» Андрия Жолдака, которая вообще считалась утерянной. Мы ее нашли чудом, когда готовили фестиваль.

Зрители увидят спектакль Тимофея Кулябина «Шинель. Dress Code», а также новые спектакли, такие как «Наводнение» Сергея Ливицкого, «Пиковая дама. Игра» Евгения Сафонова из петербургского театра Ленсовета, «Дом.Дочь.Дорога» Веры Поповой из Кудымкарского театра.

- У нас есть иностранные участники: «Каренин» из Эстонии, «Мастер и Маргарита» из Финляндии, «Отцы и дети» из Израиля (театр «Гешер» ). Мы надеемся, что это станет каким-то подспорьем в непростые дни, когда театр закрыт, - отметил Андрей Пронин.

Фестиваль ждет зрителей

Зрителям постановки будут доступны в записи на официальной странице в «ВКонтакте», на сайте фестиваля pushfest.ru, а также на сайте Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина.

- Спрогнозировать количество зрителей пока сложно. Но я думаю, что первые дни фестиваля станет ясно, насколько велика наша зрительская аудитория. Но мы рассчитываем на то, что несколько тысяч, а то и десятков тысяч зрителей, наши показы собирать будут, - сказал арт-директор театра.


Фестиваль как предчувствие
Зрители увидят запись спектакля «Борис Годунов» Эймунтаса Някрошюса
Фото pushfest.ru

Обратная связь тоже предполагается. Конечно, это и отзывы критиков, и комментарии зрителей в соцсетях.

- Без комментариев мы никак не обойдемся. Но мы надеемся на отзывы людей, которые внимательно посмотрят спектакли и что-то о них скажут. Также у нас будет блок фестиваля, в котором будут высказываться театральные критики и аккредитованные журналисты. Это тоже будет обратная связь, - отметил он.

Осенью же планируется показ других, не менее интересных постановок

- У нас уже была готова программа фестиваля. Конечно, какие-то спектакли мы вынуждены будем из нее изъять и по финансовым соображениям, и потому что иностранные театры вряд ли смогут к нам приехать в этих условиях. Но мы надеемся и на то, что к нам приедет Театр Вахтангова со спектаклем «Пиковая дама», надеемся на приезд спектакля «Около» «Магадан/Кабаре», эта постановка получила «Золотую маску» несколько лет назад. Также к нам должен приехать новый спектакль «Слово о полку Игореве» Театра на Малой Бронной, еще одна «Пиковая дама» из Краснодара, замечательная кукольная «Сказка о рыбаке и рыбке» из Петрозаводска. Так что планы на фестиваль есть. Осталось только дождаться того момента, когда и доктора, и власти позволят нам театр для зрителей открыть!

ОНЛАЙН-АФИША ФЕСТИВАЛЯ

Среда 20 мая, 19.00; четверг 21 мая, 13.00

«Шинель. Dress Code» (по повести Николая Гоголя). Театр «Приют комедианта» (Петербург). Режиссер Тимофей Кулябин. 16+

Четверг 21 мая, 19.00; пятница 22 мая, 13.00

«Мастер и Маргарита» (по роману М. Булгакова). Шведский театр «Вирус» (Хельсинки, Финляндия). Режиссер Эйидль Палльсон. 18+

Пятница 22 мая, 19.00; суббота 23 мая, 13.00

«Наводнение» (по рассказу Евгения Замятина). Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ). Режиссер Сергей Левицкий. 16+

Суббота 23 мая, 19.00; воскресенье 24 мая, 13.00

«Тарас Бульба» (по повести Н. Гоголя). Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Петербург). Режиссер Андрий Жолдак. 18+

Воскресенье 24 мая, 17.00

«Сказка о попе и работнике его Балде» (по сказке Пушкина). Национальный театр Карелии (Петрозаводск). Режиссер Вячеслав Поляков. 12+

Воскресенье 24 мая, 19.00; понедельник 25 мая, 13.00

«Зулейха открывает глаза» (по роману Гюзели Яхиной). Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури (Уфа). Режиссер Айрат Абушахманов. 16+

Понедельник 25 мая, 19.00; вторник 26 мая, 13.00

«Река Потудань» (по повести Андрея Платонова). Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Режиссер Сергей Чехов. 18+

Вторник 26 мая, 19.00; среда 27 мая, 13.00

«Отцы и дети» (по роману Ивана Тургенева). Театр «Гешер» (Тель-Авив, Израиль). Режиссер Йехезкель Лазаров. 16+

Среда 27 мая, 19.00; четверг 28 мая, 13.00

«Пиковая дама». Новокузнецкий драматический театр. Режиссер Андрей Сидельников. 12+

Четверг 28 мая, 19.00; пятница 29 мая, 13.00

«Молодость» (по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне»). Тюменский Большой драматический театр. Режиссер Данил Чащин. 18+

Пятница 29 мая, 19.00; суббота 30 мая, 13.00

«Гроза» (по пьесе А. Островского). Великолукский драматический театр. Режиссер Илья Ротенберг. 16+

Суббота 30 мая, 19.00; воскресенье 31 мая, 13.00

«Пиковая дама. Игра» (по повести А. Пушкина). Театр им. Ленсовета (Петербург). Режиссер Евгения Сафонова. 18+

Воскресенье 31 мая, 17.00

«Салтан» (по сказке Пушкина). Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева. Режиссер Артем Кузин. 10+

Воскресенье 31 мая, 19.00; понедельник 1 июня, 13.00

«Мария» (по пьесе И. Бабеля). Омский академический театр драмы. Режиссер Георгий Цхвирава. 16+

Понедельник 1 июня, 19.00; вторник 2 июня, 13.00

«Алексей Каренин» (по мотивам романа Л. Толстого «Анна Каренина»). Театр «R.A.A.A.M.» (Таллин, Эстония). Режиссер Алексей Песегов. 16+

Вторник 2 июня, 19.00; среда 3 июня, 13.00

«Последние дни» (по пьесе М. Булгакова). Минусинский драматический театр. Режиссер Сергей Потапов. 16+

Среда 3 июня, 19.00; четверг 4 июня, 13.00

«Глумов» (по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты»). Салаватский башкирский драматический театр. Режиссер Антон Федоров. 12+

Четверг 4 июня, 19.00; пятница 5 июня, 13.00

«Повести Белкина». Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссер Тимур Насиров. 16+

Пятница 5 июня, 19.00; суббота 6 июня, 13.00

«Дом. Дочь. Дорога» (по мотивам «Капитанской дочки» А. Пушкина). Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького (Кудымкар). Режиссер Вера Попова. 16+

Суббота 6 июня, 19.00; воскресенье 7 июня, 13.00

«Дама ПиК» (по повести Пушкина «Пиковая дама»). Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссер Геннадий Тростянецкий. 16+

Воскресенье 7 июня, 19.00; понедельник 8 июня, 13.00

«Васса» (по пьесе М. Горького). Театр «Творческая мастерская» (Петрозаводск). Режиссер Сергей Стеблюк. 16+

Понедельник 8 июня, 19.00

«Борис Годунов». Национальный драматический театр Литвы (Вильнюс). Режиссер Эймунтас Някрошюс. 16+l

Подробности на сайте http://drampush.ru/news/5178

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