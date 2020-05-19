Фестиваль как предчувствие

Несмотря на пандемию коронавируса, XXVII Пушкинский театральный фестиваль состоится. Правда, пройдет он, как и многие события последних двух месяцев, в формате онлайн. В мае-июне Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина проводит онлайн-показ лучших постановок зарубежных и российских театров. А осенью, если эпидемиологическая обстановка улучшится, псковичей ждет продолжение фестиваля в реальном, офлайн-мире.

Мы надеемся, что Пушкинский фестиваль будет проходить не только онлайн. И со стороны псковских властей, и со стороны губернатора высказывалось пожелание, чтобы XXVII Пушкинский фестиваль не пропал. Мы тоже это поддерживаем. И если позволит эпидемиологическая обстановка, фестиваль пройдет осенью. Он конечно будет небольшим, но мы надеемся привезти хорошие спектакли. Андрей Пронин,

арт-директор Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина

Хорошие спектакли



Пока же организаторы фестиваля устраивают онлайн-показ 22 спектаклей, который начнется 20 мая и продолжится в течение двух с половиной недель. По словам Андрея Пронина, псковичи увидят спектакли, «которые так или иначе приехать в Псков бы не смогли». - Это и какие-то архивные спектакли, которые уже не идут. И постановки, которые по своим габаритам не смогут встать на сцену Псковского театра. Надеемся, что это привлечет внимание и псковичей, и любителей театра во всей страны, потому что спектакли хорошие, - отметил он. - В том числе, там есть и спектакль великого Эймунтаса Някрошюса, ныне покойного, «Борис Годунов» (он был поставлен Някрошюсом в Национальном театре Литвы в 2014 году), раритетная запись «Тараса Бульбы» Андрия Жолдака, которая вообще считалась утерянной. Мы ее нашли чудом, когда готовили фестиваль. Зрители увидят спектакль Тимофея Кулябина «Шинель. Dress Code», а также новые спектакли, такие как «Наводнение» Сергея Ливицкого, «Пиковая дама. Игра» Евгения Сафонова из петербургского театра Ленсовета, «Дом.Дочь.Дорога» Веры Поповой из Кудымкарского театра. - У нас есть иностранные участники: «Каренин» из Эстонии, «Мастер и Маргарита» из Финляндии, «Отцы и дети» из Израиля (театр «Гешер» ). Мы надеемся, что это станет каким-то подспорьем в непростые дни, когда театр закрыт, - отметил Андрей Пронин.

Фестиваль ждет зрителей



Зрителям постановки будут доступны в записи на официальной странице в «ВКонтакте», на сайте фестиваля pushfest.ru, а также на сайте Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. - Спрогнозировать количество зрителей пока сложно. Но я думаю, что первые дни фестиваля станет ясно, насколько велика наша зрительская аудитория. Но мы рассчитываем на то, что несколько тысяч, а то и десятков тысяч зрителей, наши показы собирать будут, - сказал арт-директор театра.



Обратная связь тоже предполагается. Конечно, это и отзывы критиков, и комментарии зрителей в соцсетях. - Без комментариев мы никак не обойдемся. Но мы надеемся на отзывы людей, которые внимательно посмотрят спектакли и что-то о них скажут. Также у нас будет блок фестиваля, в котором будут высказываться театральные критики и аккредитованные журналисты. Это тоже будет обратная связь, - отметил он. Осенью же планируется показ других, не менее интересных постановок - У нас уже была готова программа фестиваля. Конечно, какие-то спектакли мы вынуждены будем из нее изъять и по финансовым соображениям, и потому что иностранные театры вряд ли смогут к нам приехать в этих условиях. Но мы надеемся и на то, что к нам приедет Театр Вахтангова со спектаклем «Пиковая дама», надеемся на приезд спектакля «Около» «Магадан/Кабаре», эта постановка получила «Золотую маску» несколько лет назад. Также к нам должен приехать новый спектакль «Слово о полку Игореве» Театра на Малой Бронной, еще одна «Пиковая дама» из Краснодара, замечательная кукольная «Сказка о рыбаке и рыбке» из Петрозаводска. Так что планы на фестиваль есть. Осталось только дождаться того момента, когда и доктора, и власти позволят нам театр для зрителей открыть!