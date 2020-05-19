Фестиваль как предчувствие

Среда 20 мая, 19.00; четверг 21 мая, 13.00
«Шинель. Dress Code» (по повести Николая Гоголя). Театр «Приют комедианта» (Петербург). Режиссер Тимофей Кулябин. 16+
Четверг 21 мая, 19.00; пятница 22 мая, 13.00
«Мастер и Маргарита» (по роману М. Булгакова). Шведский театр «Вирус» (Хельсинки, Финляндия). Режиссер Эйидль Палльсон. 18+
Пятница 22 мая, 19.00; суббота 23 мая, 13.00
«Наводнение» (по рассказу Евгения Замятина). Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ). Режиссер Сергей Левицкий. 16+
Суббота 23 мая, 19.00; воскресенье 24 мая, 13.00
«Тарас Бульба» (по повести Н. Гоголя). Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Петербург). Режиссер Андрий Жолдак. 18+
Воскресенье 24 мая, 17.00
«Сказка о попе и работнике его Балде» (по сказке Пушкина). Национальный театр Карелии (Петрозаводск). Режиссер Вячеслав Поляков. 12+
Воскресенье 24 мая, 19.00; понедельник 25 мая, 13.00
«Зулейха открывает глаза» (по роману Гюзели Яхиной). Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури (Уфа). Режиссер Айрат Абушахманов. 16+
Понедельник 25 мая, 19.00; вторник 26 мая, 13.00
«Река Потудань» (по повести Андрея Платонова). Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Режиссер Сергей Чехов. 18+
Вторник 26 мая, 19.00; среда 27 мая, 13.00
«Отцы и дети» (по роману Ивана Тургенева). Театр «Гешер» (Тель-Авив, Израиль). Режиссер Йехезкель Лазаров. 16+
Среда 27 мая, 19.00; четверг 28 мая, 13.00
«Пиковая дама». Новокузнецкий драматический театр. Режиссер Андрей Сидельников. 12+
Четверг 28 мая, 19.00; пятница 29 мая, 13.00
«Молодость» (по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне»). Тюменский Большой драматический театр. Режиссер Данил Чащин. 18+
Пятница 29 мая, 19.00; суббота 30 мая, 13.00
«Гроза» (по пьесе А. Островского). Великолукский драматический театр. Режиссер Илья Ротенберг. 16+
Суббота 30 мая, 19.00; воскресенье 31 мая, 13.00
«Пиковая дама. Игра» (по повести А. Пушкина). Театр им. Ленсовета (Петербург). Режиссер Евгения Сафонова. 18+
Воскресенье 31 мая, 17.00
«Салтан» (по сказке Пушкина). Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева. Режиссер Артем Кузин. 10+
Воскресенье 31 мая, 19.00; понедельник 1 июня, 13.00
«Мария» (по пьесе И. Бабеля). Омский академический театр драмы. Режиссер Георгий Цхвирава. 16+
Понедельник 1 июня, 19.00; вторник 2 июня, 13.00
«Алексей Каренин» (по мотивам романа Л. Толстого «Анна Каренина»). Театр «R.A.A.A.M.» (Таллин, Эстония). Режиссер Алексей Песегов. 16+
Вторник 2 июня, 19.00; среда 3 июня, 13.00
«Последние дни» (по пьесе М. Булгакова). Минусинский драматический театр. Режиссер Сергей Потапов. 16+
Среда 3 июня, 19.00; четверг 4 июня, 13.00
«Глумов» (по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты»). Салаватский башкирский драматический театр. Режиссер Антон Федоров. 12+
Четверг 4 июня, 19.00; пятница 5 июня, 13.00
«Повести Белкина». Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссер Тимур Насиров. 16+
Пятница 5 июня, 19.00; суббота 6 июня, 13.00
«Дом. Дочь. Дорога» (по мотивам «Капитанской дочки» А. Пушкина). Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького (Кудымкар). Режиссер Вера Попова. 16+
Суббота 6 июня, 19.00; воскресенье 7 июня, 13.00
«Дама ПиК» (по повести Пушкина «Пиковая дама»). Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссер Геннадий Тростянецкий. 16+
Воскресенье 7 июня, 19.00; понедельник 8 июня, 13.00
«Васса» (по пьесе М. Горького). Театр «Творческая мастерская» (Петрозаводск). Режиссер Сергей Стеблюк. 16+
Понедельник 8 июня, 19.00
«Борис Годунов». Национальный драматический театр Литвы (Вильнюс). Режиссер Эймунтас Някрошюс. 16+l
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