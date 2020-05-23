Глава Пустошкинского района дезертировала в отпуск

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова ушла в отпуск, несмотря на необходимость бороться с пандемией в муниципалитете, пишет ПАИ.

В комментарии информационному агентству Василькова подтвердила, что была в отпуске, но только с понедельника по четверг. Однако по данным ПАИ, заявление ею было написано сроком на две недели.

Депутаты Пустошкинского районного Собрания возмущены этим шагом главы района.

«Когда я узнал, что глава после сессии собирается в отпуск, был сильно удивлен. и у меня, ни у других это в голове не укладывалось. В Пустошкинском районе есть заражения коронавирусом. Мы не знаем, есть ли в районной администрации штаб по борьбе с коронавирусом, но в любом случае глава муниципалитета — в первую очередь отвечает за эту борьбу с пандемией», - заявил, в частности, депутат районного Собрания Дмитрий Бугряков.

В пятницу, 22 мая, на заседании регионального оперативного штаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников сравнил уход в отпуск в период войны с пандемией с дезертирством.