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Общество / Соцзащита

В Пскове увеличилось число свадеб

20 мая 2020 года, 12:42

В Пскове по сравнению с прошлым годом увеличилось число бракосочетаний. В январе-апреле 2019 года были зарегистрированы 276 браков, за аналогичный период 2020-го — 306. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в эфире ПАИ-live 20 мая.

В целом же по области число свадеб сократилось с 755 в прошлом году до 733 в этом.

Сергей Шерстобитов напомнил, что после введения ограничительных мер регистрации браков проходят в присутствии только жениха и невесты. При этом они должны быть в масках. Гость эфира поблагодарил новобрачных за то, что они с понимаем относятся к новым санитарным требованиям.

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