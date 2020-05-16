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Культура

Видеопоздравления в честь дня рождения Пушкина собирает музей-заповедник «Михайловское»

16 мая 2020 года, 13:40

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» запустил акцию «С днём рождения, поэт!», приуроченную к 221-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Видеопоздравления в честь дня рождения Пушкина собирает музей-заповедник «Михайловское»

Репродукция картины Игоря Шаймарданова. Из серии «Михайловские царапки», 2010. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».
До 1 июня любой желающий может записать видеоролик, прочитав на камеру любимые пушкинские строки или собственный текст, подготовленный в качестве поздравления именинника. Видео необходимо разместить на официальной странице заповедника в социальной сети «ВКонтакте», в альбоме «С днём рождения, поэт!».

Лучшие работы будут выбраны по решению двух жюри: музейного, из числа сотрудников «Михайловского» и зрительского — в него войдут все, кто проголосует за ту или иную понравившуюся запись «лайком».

6 июня – в день рождения Александра Пушкина, в День русского языка и Пушкинский день России будут размещены в новостных лентах на официальных страницах заповедника в социальных сетях.

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