Видеопоздравления в честь дня рождения Пушкина собирает музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» запустил акцию «С днём рождения, поэт!», приуроченную к 221-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» запустил акцию «С днём рождения, поэт!», приуроченную к 221-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.
Лучшие работы будут выбраны по решению двух жюри: музейного, из числа сотрудников «Михайловского» и зрительского — в него войдут все, кто проголосует за ту или иную понравившуюся запись «лайком».
6 июня – в день рождения Александра Пушкина, в День русского языка и Пушкинский день России будут размещены в новостных лентах на официальных страницах заповедника в социальных сетях.