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Общество

Ветераны Псковского района получат подарочные наборы к 9 мая от завода «Титан-Полимер»

6 мая 2020 года, 17:46

6 мая завод «Титан-Полимер» передал в администрацию сельского поселения «Тямшанская волость» праздничные наборы и поздравительные открытки для ветеранов к Дню Победы, сообщает Псковское агентство информации.

Ветераны Псковского района получат подарочные наборы к 9 мая от завода «Титан-Полимер»

Пресс-служба завода «Титан-Полимер»
Жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы участников Великой Отечественной войны, проживающие на территории Тямшанской волости Псковского района получат теплые пледы, чай, сладости и поздравления.

Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в праздничной открытке поблагодарил участников войны и тружеников тыла за неоценимый вклад в Победу, пожелал им крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.

Памятные подарки 7 мая будут доставлены ветеранам по месту жительства бесконтактным способом, с соблюдением всех мер безопасности.

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