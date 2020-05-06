Ветераны Псковского района получат подарочные наборы к 9 мая от завода «Титан-Полимер»

6 мая завод «Титан-Полимер» передал в администрацию сельского поселения «Тямшанская волость» праздничные наборы и поздравительные открытки для ветеранов к Дню Победы, сообщает Псковское агентство информации .

Жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы участников Великой Отечественной войны, проживающие на территории Тямшанской волости Псковского района получат теплые пледы, чай, сладости и поздравления.

Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в праздничной открытке поблагодарил участников войны и тружеников тыла за неоценимый вклад в Победу, пожелал им крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.

Памятные подарки 7 мая будут доставлены ветеранам по месту жительства бесконтактным способом, с соблюдением всех мер безопасности.