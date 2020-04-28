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Общество / Закон

Сергей Белов уходит с должности прокурора Псковской области

28 апреля 2020 года, 16:39

Сергей Белов уходит с должности прокурора Псковской области, пишет Псковское агентство информации.

Сергей Белов уходит с должности прокурора Псковской области
Сергей Белов
пресс-служба прокуратуры Псковской области

В пресс-службе областного надзорного ведомства сообщили, что прокурор написал заявление об отставке на имя президента РФ. Сергей Белов продолжит работать в другом регионе. «Предположение в каком регионе будет работать Сергей Дмитриевич есть, но пока подтверждения нет, об этом рано говорить», - отметили в пресс-службе.

Сергей Белов был назначен прокурором Псковской области 8 июня 2015 года. Он сменил на этом посту Тимура Кебекова. 

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