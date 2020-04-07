Михаил Ведерников о нацпроектах: Требовать исполнения буду жестко

«Требовать я буду жестко, невзирая ни на обстоятельства, ни на персоналии», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по реализации региональных проектов по основным направлениям «майского» Указа президента РФ. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации области.

Глава региона отметил, что со сменой Правительства РФ пришли новые требования и новая динамика работы, но угроза пандемии коронавируса каждого вынудила скорректировать свои планы. Он добавил, что региональные власти обращались в федеральный центр с просьбой пересмотреть методики подсчета целевых показателей сфер культуры и спорта, по некоторым направлениям контрольные точки меняются практически в ежедневном формате в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.

«Однако, несмотря на все происходящие события, вводимые ограничения, хочу напомнить, что ответственность с нас никто не снимал. Важно менять подходы к работе, показывать качественно новый результат, о котором мы договаривались в прошлом году», — обратился Михаил Ведерников к собравшимся.

Он обратил внимание, что 6 апреля процент контрактации составляет чуть больше 55%, что сопоставимо с данными на июль 2019 года, но призвал не сравнивать эти данные напрямую, напомнив рекомендации Правительства РФ и своё поручение выйти на контрактацию в 90% к 1 апреля. В этой связи он поставил неудовлетворительную оценку результатам работы в первом квартале.

В качестве положительных примеров он привел два направления: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». По первому из них контрактация практически достигла 80%, раньше запланированного срока появилось кассовое исполнение.

«Все остальные кураторы и руководители региональных проектов выводы из прошлого года не сделали. С некоторой скидкой можно говорить только о здравоохранении, потому что руководитель комитета весь последний месяц в круглосуточном режиме вынуждена была решать вопросы оперативной коронавирусной повестки», — заявил Михаил Ведерников. Он призвал руководство комитета по здравоохранению провести работу по размещению запланированных аукционов, заметив, что 7% контрактации и неопубликованные аукционы на сумму 724 млн рублей приведут к авралу в конце года. «А если учесть, что по торгам, скорее всего, будет экономия, нам бы хотелось и ее разыграть, чтобы она осталась у нас, а не ушла в федеральный бюджет», — добавил глава региона.

Раскритиковал губернатор работу и других комитетов, призвав активизировать деятельность по заключению контрактов. В частности, по нацпроекту «Культура» контрактация составила только 24%, по нацпроекту «Образование» не опубликованы аукционы на сумму 337 млн рублей. «В этом году были все возможности, чтобы начать готовиться заранее и выполнить все поставленные задачи качественно и в срок», — заметил он.

Глава региона обратил внимание и на ряд острых вопросов, связанных с планированием и организацией работы. Так, он напомнил, что давно была известна информация, что для объектов с ремонтом в обязательном порядке требуется согласованное ПСД. Тем не менее в Управление капитального строительства проектно-сметная документация поступила только в последние месяцы и сейчас специалисты не успевают перерабатывать документы. Михаил Ведерников поручил председателю Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову проанализировать работу УКС и оказать содействие в перестройке его работы. О персональной ответственности за выполнение целевых показателей Глава региона напомнил вице-губернатору Василию Осипову.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил объектам, которые регион должен был реализовать еще в прошлом году. В их числе - благоустройство ФАПов, завершение строительства мельницы на Опочецком валу, работы по ремонту улиц Индустриальной и Яна Фабрициуса в Пскове. Глава региона призвал в сжатые сроки завершить работы. Речь зашла и о введении в эксплуатацию четырех построенных детских садиков, каждый из которых по разным причинам сейчас не может принять детей.

«Я вас уверяю — ни один документ не будет скорректирован из-за коронавируса и других обстоятельств. Все задачи, которые стоят, мы с вами обязаны выполнить в полном объеме. В том числе поэтому и госслужащие не ушли на самоизоляцию, чтобы вся работа, которая началась в 2019 году, была выполнена. Требовать я буду жестко, невзирая ни на обстоятельства, ни на персоналии», — заключил глава региона.