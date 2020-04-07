Работа санатория «Хилово» приостановлена по решению суда

Порховский районный суд, рассмотрев 6 апреля дело об административном правонарушении (статья 6.3 КоАП РФ) в отношении санатория «Хилово», приостановил его деятельность сроком на 60 дней. Как сообщает Псковское агентство информации, https://informpskov.ru/news/319116.html срок наказания исчисляется с момента фактического приостановления деятельности «Хилово». Постановление районного суда может быть обжаловано в Псковском областном суде в течение 10 суток.

Напомним, что 31 марта в санаторий состоялся рейд, призванный проверить информацию о том, что несмотря на запрет, содержащийся в указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Хилово» продолжает принимать гостей. В ходе проверки было выяснено, что 29 марта в санаторий заехали 19 человек, 30 марта – еще 30. Всего в санатории на тот момент отдыхали 300 человек.

По итогам проверки председатель областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова в тот же день сообщила, что «Хилово» приостанавливает свою работу. Позже появилась информация, что одна из отдыхающих санатория контактировала с больным коронавирусом.