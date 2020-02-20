В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля

20 февраля 10:20 К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей Во время реконструкции высадят больше ста деревьев, на ливневую канализацию поставят очистные сооружения, а на реке Мирожке создадут остров с открытым экологическим классом