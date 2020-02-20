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Общество

В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля

20 февраля 2020 года, 16:10

Псковская администрация опубликовала план праздничных мероприятий к Дню защитника Отечества. Все они выпадают на 22 февраля. 

22 февраля

10.00 Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

пл. Победы, 1

11.30 Митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

Набережная реки Великой, амфитеатр

(набережная «Флотской славы»)

12.00 Плац-парад сводного военного оркестра. Десантирование спортсменов парашютистов; показательные выступления разведывательных подразделений Псковского гарнизона, кинологов соединения.

Набережная реки Великой, амфитеатр

(набережная «Флотской славы»)

13.00 Праздничный концерт вокально-инструментальных ансамблей Псковского гарнизона совместно с творческими коллективами города Пскова.

Набережная реки Великой, амфитеатр

(набережная «Флотской славы»)

13.40 – 16.00

Статистический показ образцов вооружения и военной (специальной) техники ВДВ; интерактивный показ современной экипировки воина-десантника, средств оптического наблюдения, переносных средств связи; показ парашютных систем; работа полевой кухни и выездных торговых точек.

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