В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля

Псковская администрация опубликовала план праздничных мероприятий к Дню защитника Отечества. Все они выпадают на 22 февраля.
22 февраля
10.00 Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.
пл. Победы, 1
11.30 Митинг, посвященный Дню защитника Отечества.
Набережная реки Великой, амфитеатр
(набережная «Флотской славы»)
12.00 Плац-парад сводного военного оркестра. Десантирование спортсменов парашютистов; показательные выступления разведывательных подразделений Псковского гарнизона, кинологов соединения.
Набережная реки Великой, амфитеатр
(набережная «Флотской славы»)
13.00 Праздничный концерт вокально-инструментальных ансамблей Псковского гарнизона совместно с творческими коллективами города Пскова.
Набережная реки Великой, амфитеатр
(набережная «Флотской славы»)
13.40 – 16.00
Статистический показ образцов вооружения и военной (специальной) техники ВДВ; интерактивный показ современной экипировки воина-десантника, средств оптического наблюдения, переносных средств связи; показ парашютных систем; работа полевой кухни и выездных торговых точек.