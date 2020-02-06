Псковского контрабандиста с детской порнографией в телефоне пыталась завербовать эстонская разведка

Прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече с журналистами 6 февраля рассказал о попытке вербовки эстонской стороной жителя Псковской области.

«Они очень четко мониторят, что происходит на нашей территории. Один житель нашей области, который занимался контрабандой, попал в поле зрения их спецслужб, - сообщил Сергей Белов. - Его вели. Он въехал на территорию Эстонии. Там решал какие-то свои противоправные дела. Они, контролируя его на своей территории, дали возможность выехать обратно на границу. И точно зная, что у него автомобиль с перебитыми номерами, начали проводить проверку. Установили официально это. Зная его психологический потрет, устроили игру в доброго и злого следователя. Он решил им дать денег, чтобы выпустили, сто евро. Взяли его на этой сумме. Стали привлекать к ответственности. Изъяли у него три телефона и ноутбук, сразу сняли с них информацию. Оказалось, что у него есть детская порнография. Стали на этом вербовать. Хотели от него получить информацию об охране нашей границы.

Пскович, отпущенный эстонцами под подписку о невыезде, вернулся домой через Беларусь. По возвращении он отправился в правоохранительные органы, рассказав, что с ним случилось».

По словам прокурора, наши соседи ведут иногда «недружественную политику» по отношению к России. «Ее можно определить, как враждебную. Вы помните выступление министра внутренних дел Эстонии. Он утверждает, что часть нашей территории является спорной, хотя, безусловно, она таковой не является, - заявил прокурор. - Попытки с их стороны вести эту так называемую политику, иногда очень агрессивную, нами отслеживаются».

Также Сергей Белов сообщил об изъятии у ста иностранцев земельных участков в районе границы. Он назвал эту меру жесткой, но предусмотренной законом. И заверил, что подобные меры необходимы для недопущения повторения 22 июня 1941 года.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал заявления некоторых эстонских политиков о территориальных претензиях к России, в частности требования отдать им Изборск и Печоры.