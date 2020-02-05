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Политика

Михаил Ведерников о территориальных претензиях Эстонии: как в басне про моську и слона

5 февраля 2020 года, 00:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал очередные заявления некоторых эстонских политиков о территориальных претензиях к России, в частности требования отдать им Изборск и Печоры.

Михаил Ведерников о территориальных претензиях Эстонии: как в басне про моську и слона

Стоп-кадр эфира телеканала Россия-24
"Это не новая история, такие заявления звучат почти каждый год", - напомнил глава региона в телефонном интервью ведущему  телеканала, отметив, что жителями Псковской области такие высказывания эстонских политиков воспринимаются с иронией.

"Что касается авторов этой идеи, то складывается стойкое ощущение, что они плохо знают историю. Это наши русские города, и любые территориальные претензии звучат дико и глупо. Это как если бы Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию — уровень осмысленности примерно одинаковый", - отметил Михаил Ведерников.

"Они могут приехать на экскурсию в Псковскую область, посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит стал бы полезным и отрезвляющим. А так — просто как в басне про моську и слона", - сказал Михаил Ведерников. Губернатор подчеркнул, что "нам чужого не надо, но и своё мы не отдадим".


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