Михаил Ведерников о территориальных претензиях Эстонии: как в басне про моську и слона

"Это не новая история, такие заявления звучат почти каждый год", - напомнил глава региона в телефонном интервью ведущему телеканала, отметив, что жителями Псковской области такие высказывания эстонских политиков воспринимаются с иронией.

"Что касается авторов этой идеи, то складывается стойкое ощущение, что они плохо знают историю. Это наши русские города, и любые территориальные претензии звучат дико и глупо. Это как если бы Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию — уровень осмысленности примерно одинаковый", - отметил Михаил Ведерников.

"Они могут приехать на экскурсию в Псковскую область, посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит стал бы полезным и отрезвляющим. А так — просто как в басне про моську и слона", - сказал Михаил Ведерников. Губернатор подчеркнул, что "нам чужого не надо, но и своё мы не отдадим".



