Природный газ придет в Кунью в 2020 году

Об этом сказал сегодня, 24 декабря, во время прямой линии губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос пенсионера Владимира Орлова.

- Газификация в особом фокусе, - сказал Михаил Ведерников. - Последние несколько лет, мы не выполняем договоренности с «Газпромом», вместо 200 с лишним млн рублей, которые мы должны были потратить, потратили чуть более 10 млн. руб. Но уже мы переподписали договор, и газ в Кунью придет в 2020 году. Будет подключено 22 дома.

Прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым проходит сегодня в прямом эфире телеканала «Россия 24», на «Радио России» и радио «Маяк».

Это третья прямая линия с главой региона, последний раз она проходила год назад. Тогда поступило 1 200 звонков и несколько десятков видеовопросов. В этом году на прямую линию поступило около 2000 обращений.