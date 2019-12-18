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Культура / Наследие

Варлаамовская и Высокая башни открываются для экскурсий

18 декабря 2019 года, 12:43

20 декабря Варлаамская (Варлаамовская) и Высокая башни в тестовом режиме открываются для посетителей. Пока посетить их можно будет только с экскурсией со вторника по воскресеньям, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псково-Изборского объединеннрого музея-заповедника.

Варлаамовская и Высокая башни открываются для экскурсий

Фото предоставлено музеем-заповедником
В экскурсию включена прогулка по крепостным стенам с заходом в Варлаамскую и Высокую башни. Отметим, что посещение башен — это действительно уникальная возможность. Варлаамовская башня реставрирована почти «с нуля», а доступ в Высокую был закрыт много лет.

Место сбора экскурсий у Варлаамовской башни. Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.

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Расписание экскурсий:

- вторник-пятница: 12:00, 14:00, 16:00

- суббота-воскресенье: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00

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