Варлаамовская и Высокая башни открываются для экскурсий

20 декабря Варлаамская (Варлаамовская) и Высокая башни в тестовом режиме открываются для посетителей. Пока посетить их можно будет только с экскурсией со вторника по воскресеньям, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псково-Изборского объединеннрого музея-заповедника.
В экскурсию включена прогулка по крепостным стенам с заходом в Варлаамскую и Высокую башни. Отметим, что посещение башен — это действительно уникальная возможность. Варлаамовская башня реставрирована почти «с нуля», а доступ в Высокую был закрыт много лет.
Фото предоставлено музеем-заповедником
Место сбора экскурсий у Варлаамовской башни. Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.
Расписание экскурсий:
- вторник-пятница: 12:00, 14:00, 16:00
- суббота-воскресенье: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00