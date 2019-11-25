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Происшествия

Следователи проверяют информацию о нападении на врача Детской областной клинической больницы

25 ноября 2019 года, 17:14

В Пскове следователи проверяют опубликованные в средствах массовой информации сведения о нападении на медицинского работника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

25 ноября в ходе мониторинга на одном из интернет-порталов следователи выявили публикацию, в которой сообщалось о нападении мужчины на врача в здании детской областной больницы на улицы Коммунальной в Пскове. Пострадавшая получила ножевое ранение туловища.

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, uлава региона Михаил Ведерников дал несколько поручений в связи с нападением на врача Детской областной клинической больницы.

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