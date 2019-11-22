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Общество

В Бежаницах увековечили память десантника 6-й роты Алексея Нищенко, погибшего в Аргунском ущелье

22 ноября 2019 года, 09:48

В Бежаницах 21 ноября торжественно открыли бюст десантника 6-й роты, гвардии рядового, старшего стрелка, Кавалера Ордена Мужества Алексея Нищенко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Бежаницах увековечили память десантника 6-й роты Алексея Нищенко, погибшего в Аргунском ущелье
В Бежаницах открыт бюст бойца легендарной 6-ой роты Алексея Нищенко.
Фото предоставлено редакцией газеты «Сельская новь».
Бюст установлен в Сквере десантников, который находится неподалеку от дома, где проживал Алексей Нищенко. В нынешнем году по поручению главы региона парк был благоустроен. Здесь уложили брусчатку и установили скамейки.

Напомним, что Алексей Нищенко погиб при исполнении воинского долга 1 марта 2000 года в Чечне, под Аргуном, на высоте 776. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, ему было присвоено звание Кавалера Ордена Мужества посмертно. Захоронен боец на гражданском кладбище деревни Борок Бежаницкого района. В 2010 году на доме № 3 по улице Дружбы, где проживал Алексей Нищенко, была открыта памятная доска.

Отметим, что на благоустройство парка, которое проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», были потрачены почти полтора миллиона рублей.

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