Ганза и Дни пушкинской поэзии взяли призы национальной премии Russian Event Awards

Два событийных мероприятия Псковской области стали победителями Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Итоги финала премии были объявлены в Самаре, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове взяли Гран-при премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000».

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры заняли второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 000».

Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 было заявлено более 680 проектов из 72 регионов страны. В финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Самаре вышли более 200 проектов из 51 региона России, а также два зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии.