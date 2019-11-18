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Общество

Ганза и Дни пушкинской поэзии взяли призы национальной премии Russian Event Awards

18 ноября 2019 года, 17:53

Два событийных мероприятия Псковской области стали победителями Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Итоги финала премии были объявлены в Самаре, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове взяли Гран-при премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000».

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры заняли второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 000».

Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 было заявлено более 680 проектов из 72 регионов страны. В финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Самаре вышли более 200 проектов из 51 региона России, а также два зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии.

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