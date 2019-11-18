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Общество

Второй Псковский международный Медиафорум пройдёт в первую пятницу декабря

18 ноября 2019 года, 16:42

В пятницу, 6 декабря, в областном центре пройдёт второй Псковский международный Медиафорум. Как сообщили «Псковской правде» организаторы форума, его тема в нынешнем году – «Медиа и современные вызовы».

Главной темой форума является обсуждение наиболее важных и актуальных вопросов российской медиасферы, а также выработка эффективных механизмов реализации успешных современных международных практик в области масс-медиа.

Напомним, в прошлом году первый Псковский международный медиафорум проходил в конце ноября. Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нем участвуют гости из разных регионов России, а также из Белоруссии, стран Балтии и других государств.

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