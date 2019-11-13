Елена Полонская впервые в истории Пскова стала женщиной-мэром

В среду, 13 ноября, Елену Полонскую по итогам голосования на внеочередной сессии Псковской городской Думы избрали главой Пскова.
В среду, 13 ноября, Елену Полонскую по итогам голосования на внеочередной сессии Псковской городской Думы избрали главой Пскова.
В бюллетень для тайного голосования было включено две кандидатуры в алфавитном порядке. Елену Полонскую предложил депутат Денис Иванов. Самовыдвинулся депутат Григорий Турчин.
В голосовании приняли участие 24 депутата. После вскрытия урны счетная комиссия сообщила, что из 25 бюллетеней один был погашен, один признан недействительным. При подсчете голосов выяснилось, что 22 голоса были поданы за Елену Полонскую, 1 - за Григория Турчина.
После оглашения результатов Елена Полонская поблагодарила всех депутатов за поддержку. «Такие итоги голосования обязывают меня ко многому, в первую очередь, к конструктивной работе со всеми фракциями Думы. Уверена, что эти полгода были показательными, мы готовы работать все вместе на благо родного города», - сказала она.
Напомним, с 23 мая текущего года Елена Полонская исполняла полномочия Главы города Пскова.
Елена Александровна Полонская родилась 15 марта 1982 года. Высшее образование получила в Современной Гуманитарной Академии города Москвы. Ведет активную общественную работу на территории областного центра. Является председателем общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
В 2015 году избрана членом Общественной палаты Псковской области от муниципального образования «Город Псков».
13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом по одномандатному округу № 10.
10 сентября 2017 была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 8. Решением первой сессии Псковской городской Думы избрана заместителем Главы города Пскова на штатной основе.
5 февраля 2019 года избрана Заместителем секретаря Псковского регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью.
21 мая 2019 года назначена куратором проектной деятельности Псковского регионального политического совета партии «Единая Россия». Также является куратором партийного проекта «Крепкая семья».
23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва назначена и. п. Главы города Пскова.
Замужем, воспитывает двух сыновей и дочь.