Елена Полонская впервые в истории Пскова стала женщиной-мэром

В бюллетень для тайного голосования было включено две кандидатуры в алфавитном порядке. Елену Полонскую предложил депутат Денис Иванов. Самовыдвинулся депутат Григорий Турчин.

В голосовании приняли участие 24 депутата. После вскрытия урны счетная комиссия сообщила, что из 25 бюллетеней один был погашен, один признан недействительным. При подсчете голосов выяснилось, что 22 голоса были поданы за Елену Полонскую, 1 - за Григория Турчина.

После оглашения результатов Елена Полонская поблагодарила всех депутатов за поддержку. «Такие итоги голосования обязывают меня ко многому, в первую очередь, к конструктивной работе со всеми фракциями Думы. Уверена, что эти полгода были показательными, мы готовы работать все вместе на благо родного города», - сказала она.

Напомним, с 23 мая текущего года Елена Полонская исполняла полномочия Главы города Пскова.