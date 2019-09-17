Псковичи смогут пообщаться с лучшими детскими писателями России на фестивале «Книжная яблоня»

Лучшие детские писатели России Наталия Волкова и Анна Игнатова приедут в Псков на фестиваль «Книжная яблоня» с 24 по 26 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Наталия Волкова пишет стихи и сказки, а также познавательные книги в соавторстве с Василием Волковым. А ещё она профессионально занимается с детьми литературным творчеством и на встречах со своими юными читателями учит их словотворчеству.

Анна Игнатова – автор книги «Верю – не верю», которая в 2013 году вошла в десятку лучших российских книг на конкурсе «Книга года «Выбирают дети». По произведениям Анны Игнатовой сняты мультфильм «Вышла из дома старушка…» и мультсериал «Королевство М», сценарии к которым она написала сама.

Напомним, Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» в этом году пройдёт в Пскове уже в третий раз под традиционным девизом «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!».