Закон о государственной поддержке кинематографии приняли в Псковской области

В Псковской области приняли закон о государственной поддержке кинематографии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно закону, к мерам поддержки кинематографии относятся реализация программ Псковской области, предусматривающих мероприятия по сохранению и развитию кинематографии, предоставление субсидий (рибейтов) из областного бюджета организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением производства национальных фильмов на территории региона.

Напомним, сейчас в Псковской области идёт прием заявок от кинокомпаний на предоставление рибейтов. В областном бюджете на эти цели заложено 3 миллиона рублей.

С инициативой внедрения в регионе системы рибейтов, а также законодательного закрепления мер поддержки кинематографии выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.