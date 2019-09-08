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Политика

Стали известны первые результаты подсчета голосов на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области

8 сентября 2019 года, 23:05

Явка на экстерриториальные избирательные участки для голосующих на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области составила 84.59 процента избирателей. Как сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в настоящее время четыре из пятнадцати экстерриториальные избирательные комиссии на территории Псковской области обнародовали первые результаты подсчета голосов.

За Михаила Амосова проголосовали 11,59 процентов избирателей, за Александра Беглова – 81,11 процента, за Надежду Тихонову – 7,31 процентов.

Всего на территории Псковской области за кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга можно было проголосовать на 15 избирательных участках. Обработка бюллетеней продолжается.

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