Михаил Ведерников: Иногда поражаешься безрукости подрядчиков и их нежеланию думать

«Порой очень хочется открыть рубрику #рукожопые и #тупоголовые! Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать», - написал глава региона на своей страничке в «Инстаграм».

«В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет», - добавил Михаил Ведерников.