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Общество

Михаил Ведерников: Иногда поражаешься безрукости подрядчиков и их нежеланию думать

1 сентября 2019 года, 11:00

Губернатор Михаил Ведерников раскритиковал работу подрядчиков, занимающихся благоустройством в Псковской области.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

«Порой очень хочется открыть рубрику #рукожопые и #тупоголовые! Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать», - написал глава региона на своей страничке в «Инстаграм».

«В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет», - добавил Михаил Ведерников.

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