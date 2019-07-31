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Общество

Диорама «Ледовое побоище», которая создавалась 10 лет, появится в Гдовском районе в 2021 году

31 июля 2019 года, 09:40

К 800-летию со дня рождения Александра Невского в Гдовском районе в деревне Самолва появится диорама «Ледовое побоище». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Диорама «Ледовое побоище», которая создавалась 10 лет, появится в Гдовском районе в 2021 году
Планируется, что диорама для показа откроется в 2021 году.
Фото Андрея Степанова.
Создателем диорамы «Ледовой побоище» стал главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов. Работа над полотном размером 36 квадратных метров велась 10 лет.

Собирать полотно, фигуры воинов и бутафорию будут в отдельном здании, которое построят благотворители. Вместе с диорамой будет выставлена коллекция тематической живописи, копии русских и тевтонских доспехов и вооружения. Объект для показа планируют открыть в 2021 году.

Напомним, указом президента Владимира Путина утвержден федеральный организационный комитет по празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. В предварительную программу вошли 6 мероприятий, касающиеся Псковской области. 

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