Василий Осипов и Борис Елкин объехали Псков на велосипеде, чтобы проверить благоустройство города

По поручению губернатора в субботу, 27 июля, вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин совершили вело-объезд города Пскова, чтобы проконтролировать нарушения Правил благоустройства.

Ранее во время рабочего совещания Михаил Ведерников обратил внимание специалистов на необходимость усилить контроль за приведением общественных пространств в Пскове в соответствие нормам санитарного содержания и дизайн-кода города.

В рамках сегодняшней поездки мы осуществляем контроль за содержанием и санитарной уборкой в областном центре. По итогам направим адресный список объектов и общественных территорий, на которых некачественно выполнены работы по уборке и содержанию территорий, в адрес администрации города для устранения недостатков. Особое внимание обращаем в ходе объезда и на необходимость приведения внешнего вида объектов в соответствие с разработанным дизайн-кодом города. По тем объектам, которые не соответствуют, также будут даны рекомендации в адрес городских властей по устранению выявленных нарушений

Контроль за нарушениями Правил благоустройства в Пскове также осуществляется еженедельно специалистами комитета по транспорту. После каждого выезда даются поручения в адрес администрации.

«Работа в этом направлении активно ведется, могу отметить, что большинство выявленных нарушений уже устранены. В плановом режиме контроль за соблюдением Правил благоустройства и нормативов по содержанию общественных пространств будет продолжен», — отметил Борис Елкин.